Brasil no centro: Dilma exibe na China mapa-múndi alvo de críticas nas redes

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) exibiu ontem o novo "mapa-múndi invertido" do IBGE num evento na China. Desde o lançamento, o mapa gera polêmica nas redes sociais por conta da inversão dos pontos cardeais. Diferente das reproduções tradicionais, a versão do IBGE mostra o Sul na parte superior e o Brasil no centro.

À frente do Banco dos Brics desde 2023, Dilma exibiu o "mapa-múndi invertido" acompanhado do presidente do IBGE, Marcio Pochmann. A reprodução cartográfica chegou a ser apresentada ao primeiro-ministro da China, Li Qiang, num encontro diplomático entre o gigante asiático e o Brasil.

Pochmann afirmou, no X, que "o novo mapa-múndi do IBGE tanto expõe outra representação do planeta Terra como mobiliza lideranças do Sul Global". Antes disso, ele já havia dito que a versão "alcançou êxito instantâneo". Parte da esquerda defende a inversão, argumentando que o mapa prioriza os países emergentes.