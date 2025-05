Caiado promete anistiar Bolsonaro se for eleito presidente em 2026

A pauta da anistia é defendida pelo bolsonarismo, que vem organizando várias manifestações em defesa dos condenados no Supremo Tribunal Federal pelos atos antidemocráticos que culminaram na invasão e na depredação da sede dos Três Poderes em Brasília.

Aliados também falam em uma "anistia completa", incluindo o ex-presidente, os militares e os políticos envolvidos na trama.

No Congresso Nacional, com o texto do PL da Anistia travado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, há um projeto em elaboração sobre atenuação das penas dos presos pelos atos.

Caiado ressaltou que foi o primeiro governador a defender a pauta em fevereiro de 2024. Para ele, esse debate "já cansou" e o País sair "dessa crise".

Ronaldo Caiado lançou sua pré-candidatura à Presidência da República no início de abril. Desde então, aparou arestas com o ex-presidente Jair Bolsonaro e vem participando de atos pela anistia realizados pelos bolsonaristas. Ele tenta viabilizar apoio a sua candidatura, em meio a uma disputa dentro do União Brasil.