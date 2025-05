CPI das Bets quer indiciar Virgínia, Rico e outros influencers, mas votação é incerta

"Me preocupa a falta de quórum no dia da votação do relatório. Aí o Brasil vai saber quem são os 'pizzaiolos'", afirmou a relatora nesta quarta-feira, 14.

A CPI colheu o depoimento, nesta quarta, do influenciador digital Rico Melquíades, vencedor da edição de 2021 do programa A Fazenda, da TV Record. Ele é investigado na Operação Game Over, da Polícia Civil de Alagoas.

Aos senadores, ele repetiu a estratégia de Virgínia Fonseca, ouvida na véspera, e disse que apenas firma contratos de publicidade com uma empresa de apostas porque a legislação assim o permite.

"Se eu divulgo hoje, é porque o Congresso aprovou. Então, acho que esse pensamento (sobre os impactos das bets na sociedade) deveria vir de vocês também. Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu não obrigo ninguém a jogar", afirmou o influenciador.

Rico Melquíades tem 10 milhões de seguidores. Virgínia, 53 milhões. Ambos buscaram se afastar de implicações negativas sobre apostadores dizendo que fazem recomendações sobre jogar com responsabilidade.

A relatora Soraya Thronicke comentou o depoimento de Virgínia nesta quarta ao lembrar que toda a sociedade é responsável pela proteção de crianças e adolescentes.