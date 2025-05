Cracolândia: o que se sabe sobre sumiço de usuários de droga

Comerciantes também perceberam o esvaziamento no fim de semana. "Cheguei para trabalhar (no sábado) e até me assustei. Até brinquei com um vizinho: 'estão de folga?'", disse ao Estadão o lojista Antônio Francisco da Costa, de 73 anos.

Alguns frequentadores e comerciantes levantaram a hipótese de ser uma ordem do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção que comanda o tráfico por ali, mas por enquanto não há confirmação oficial disso.

Entidades e ONGs que atuam na região apontam que a política de dispersão dos usuários de drogas se tornou mais violenta nos últimos meses.

"A partir do momento que sufocaram as estratégias de sobrevivência e aumentaram o nível de violência, eles (poder municipal) conseguiram fazer com que as pessoas deixassem a região", afirma Giordano Magri, pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole. "A questão agora é onde esse espalhamento vai reverberar", complementa.