De Janja a Maya Gabeira: quem são os escolhidos pela COP30 para mobilizar debates

- Maya Gabeira: Surfista de ondas gigantes e ativista pelo meio ambiente, Maya será a representante de "esportes".

- Jurema Werneck: Diretora-executiva da Anistia Internacional e ativista dos direitos humanos, a médica Jurema Werneck atuará no tema "igualdade racial e periferias".

- Adnan Amin: Diplomata e economista queniano, Amin foi CEO da COP28, nos Emirados Árabes Unidos. Liderou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em Nova York. Amin será o enviado para o Oriente Médio.

- Arunabah Ghosh: É copresidente do Conselho Global do Fórum Econômico Mundial sobre o Nexo Energético e vice-presidente do Comitê da ONU para Políticas de Desenvolvimento. Fundador do Conselho de Energia, Meio Ambiente e Água (CEEW), uma das principais organizações climáticas da Ásia, será o enviado especial no Sul do Continente.

- Carlos Lopes: O economista atuou como secretário executivo da Comissão Econômica da ONU para a África e atualmente preside o conselho da Fundação Africana para o Clima. Lopes será o enviado para África.

- Jonathan Pershing: Pershing participa das negociações climáticas desde a década de 1990, além de ter feito parte da equipe do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), vencedora do prêmio Nobel em 2007. Atualmente é diretor de Meio Ambiente da Fundação William e Flora Hewlett, e atuou como adjunto do Enviado Presidencial John Kerry. Será o representante da América do Norte.