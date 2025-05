Espanha rejeita novamente extradição do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio

Como mostrado pelo Estadão, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a extradição solicitada pelo governo da Espanha de um cidadão búlgaro. Moraes argumentou que a negativa espanhola de deportar Eustáquio representava um "desrespeito ao requisito de reciprocidade entre Brasil e Espanha".

Em nota enviada ao Estadão, a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que vai recorrer novamente no caso. A AGU afirmou entender que "devem ser adotadas todas as medidas cabíveis para permitir a extradição de Oswaldo Eustáquio Filho para o Brasil". O novo recurso será apresentado por um advogado contratado na Espanha pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável por representar os interesses brasileiros no caso.

Relembre o caso

Eustáquio é considerado foragido da Justiça brasileira e é alvo de investigações por crimes como ameaça, perseguição, incitação ao crime, associação criminosa e tentativa de abolir, por meios violentos, o Estado Democrático de Direito, em 8 de janeiro de 2023.

A Justiça da Espanha negou o pedido do governo brasileiro para extraditar Oswaldo Eustáquio, de 46 anos, em 14 de abril. A decisão, da 3ª Seção Penal da Audiência Nacional, diz que os fatos atribuídos a Eustáquio teriam "evidente ligação e motivação política", o que impediria sua entrega ao Brasil com base no tratado entre os países.