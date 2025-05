IBGE informa agressão a servidor durante coleta de pesquisa econômica em Patos de Minas

O órgão frisou que todos os agentes de pesquisa trabalham identificados por crachá funcional com foto e, quando necessário, utilizando colete com a marca do IBGE.

A veracidade da identidade dos entrevistadores pode ser confirmada através do site respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800 721 8181.

"Reiteramos nosso compromisso com a transparência, o respeito à população e à segurança de nossos(as) trabalhadores(as). Pedimos à sociedade que acolha nossos(as) agentes com atenção e respeito, e que, em caso de dúvidas, entre em contato com nossos canais oficiais para confirmar a legitimidade das visitas", pediu o instituto.