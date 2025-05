Meta está pedindo para usuários compartilharem dados para treinar IA mesmo após recusa, diz ONG

Uma ONG especializada em privacidade ameaçou processar a Meta por exigir que usuários que já optaram por não compartilhar seus dados com a inteligência artificial (IA) da empresa tenham que editar os termos novamente. O caso aconteceu em alguns países da União Europeia, que tem uma das regulamentações de privacidade mais avançadas no mundo.

De acordo com a None of Your Business (Noyb), alguns usuários receberam uma notificação avisando que tinham que revisar suas preferências de compartilhamento até o dia 27 de maio, mesmo que esses perfis já tivessem optado por não fazer nenhum compartilhamento com a empresa. Caso não sinalizassem a recusa nessa segunda solicitação, os usuários poderiam ter suas informações compartilhadas.

Em uma carta de notificação, a Noyb pede que a Meta pare com o processamento de dados de usuários e se abstenha de usar essas informações no futuro para treinar suas IAs. A ONG também afirma que, caso a empresa não colabore com o direito dos usuários, uma ação na justiça será movida, com possibilidade de penas financeiras.