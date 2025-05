Morre Divaldo Franco, líder espírita, aos 98 anos

Sua história foi contada no filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, lançado em 2019.

Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura de Salvador lamentou a morte. "Nos despedimos hoje de Divaldo Franco, um dos maiores líderes espíritas da história. Com tristeza, expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos desse homem de tamanha grandeza, de entrega às causas humanitárias. Sua existência sempre será um exemplo para todos nós", publicou a prefeitura da capital baiana.

A cantora baiana Ivete Sangalo também se despediu do médium. "Divaldo querido, nesse momento silenciosamente oro pela sua passagem com a paz infinita. Sua vida dedicada a abrigar, acolher e transformar tantos sem medir quaisquer esforços, sempre com doçura, sabedoria, resiliência e propósito, servirá de exemplo (para) aqueles que, assim como você, entendem a mensagem da caridade. Obrigada por sua linda caminhada, por todas as palavras de afeto e força. Sentiremos sua falta", publicou a artista nas redes sociais.