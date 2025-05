Na CPI das Bets, Rico Melquíades joga no 'tigrinho' e exibe lucro de R$ 88

A CPI das Bets pediu ao influenciador digital Rico Melquíades, nesta quarta-feira, 14, para mostrar em tempo real, com o próprio aparelho celular, uma sequência de apostas no chamado "jogo do tigrinho".

Melquíades exibiu aos senadores gastos de R$ 32 com as apostas e ganhos de R$ 88 em um período de pouco mais de dois minutos. "O tigrinho soltou a carta", disse. A expressão é uma referência a casos de vitória em jogos de azar virtuais.

O objetivo dos senadores com o pedido ao influenciador era comprovar se ele tem um cadastro próprio para jogar ou se usa uma chamada "conta demo" - um login que permite simular apostas em uma página paralela, sem movimentação de dinheiro.