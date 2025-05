'O vagabundo resistiu à prisão', diz governador do RJ sobre traficante morto pelo Bope na Maré

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) se manifestou em suas redes sociais sobre a ação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) que matou Thiago da Silva Folly, o 'TH da Maré', apontado como principal líder de uma das facções do Complexo da Maré. Em seu perfil no X (Twitter), o governador diz: "O vagabundo resistiu à prisão atirando contra os policiais e acabou neutralizado".

Na publicação feita na manhã desta terça-feira, 13, Cláudio Castro compartilhou um vídeo da operação, e afirmou: "mais um criminoso tirado de circulação! Graças a um forte trabalho de inteligência". O governador ainda mencionou que TH da Maré é perigoso, e andava fortemente armado, além de mencionar que está investindo na Polícia do Rio de Janeiro.

A declaração do governador, que já conta com cerca de 200 mil visualizações, gerou polêmica na rede social. Alguns perfis responderam parabenizando a ação, enquanto outros criticaram a violência policial no estado. Outros comentários na publicação concordaram com a postura do Bope, mas pediram por mais ações de repressão contra crime organizado.