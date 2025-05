Operação no RJ bloqueia R$ 220 milhões de grupo que fraudava licitações

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu na terça-feira, 13, diversos cavalos, avaliados em R$ 6 milhões, 12 veículos - inclusive um carro de luxo de mais de R$ 1,77 milhão - além de R$ 220 milhões supostamente desviados dos cofres públicos. Os bens foram bloqueados pela Operação Caballus, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e fraude de licitações em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Os agentes do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) apuraram que o grupo criminoso operava por meio de ao menos três empresas, aparentemente de fachada. Essas empresas venciam licitações realizadas por municípios do Estado do Rio de Janeiro, principalmente em Campos dos Goytacazes.

Segundo a Polícia Civil, os contratos das licitações tinham a finalidade de fornecer medicamentos e materiais hospitalares, desviando os recursos públicos, em tese, arrecadados ilicitamente, para o líder da quadrilha.