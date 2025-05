Polícia atribui ao ex-governador do TO 'núcleo de comando' do crime e de desvios

O 'eixo Sefaz', segue a Polícia, era encarregado de priorizar os pagamentos dos contratos de interesse da organização criminosa, 'contribuindo de forma eficaz e direta para o desvio dos recursos públicos'.

À época, todas as despesas de valores iguais ou superiores a R$ 100 mil dependiam de ciência e análise do Grupo Executivo para a Gestão e Equilíbrio do Gasto Público, após prévia manifestação do secretário do Planejamento e Orçamento, pasta então acumulada pelo secretário da Fazenda, 'o que favorecia o absoluto controle dos pagamentos do estado pela organização criminosa'.

Um outro grupo, denominado 'núcleo empresarial', contava seis integrantes, de acordo com a investigação. Nesse ponto, o documento cita Marcus Emmanoel Chaves Vieira, 'proprietário de fato' da Prime Construções Ltda, 'empresa de fachada utilizada pelo grupo criminoso para operacionalizar os desvios de dinheiro público mediante prestação de serviços superfaturados'.

José Francisco Alves Pereira seria o 'sócio formal' da Prime. "Atuava como interposta pessoa de Marcus Emmanoel, foi beneficiário de diversas transferências oriundas dos pagamentos do Estado do Tocantins."

Também teria integrado o 'núcleo empresarial' Geraldo Pereira da Silva Filho, superintendente da Agência Tocantinense de Transporte e Obras. Ele seria o gestor, de fato, da Proplan Construtora, empresa subcontratada pela Prime para execução de serviços previstos no contrato com o governo do Tocantins. No entendimento da Polícia, a Proplan era 'utilizada para viabilizar o desvio de parte dos recursos públicos a Geraldo e seus familiares por meio de contratos de gaveta firmados com a Prime Construções."

Os delegados Romeu Fernandes de Carvalho Filho e Guilherme Rocha Martins, da Divisão Especializada de Repressão à Corrupção, acentuam na página 17 do documento. "O núcleo empresarial era formado por empresários da construção civil e pessoas intermediárias ('laranjas'), os quais, aderindo ao propósito delitivo da organização, atuavam em conjunto para fraudar o caráter competitivo da licitação e operacionalizar os desvios de dinheiro público como forma de pagamento da propina solicitada pelo 'núcleo estatal', dissimulados através de operações de saque em espécie e contratos de gaveta ou instrumentos fictícios firmados entre a empresa contratada e empresas de 'fachada'."