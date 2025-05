Revista científica premia as melhores fotos de pesquisadores em campo

Outra imagem premiada pela Nature foi feita por Lionel Favre, do Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Lausanne, no topo do Monte Helmos, na Grécia. Favre e seus colegas estavam em campo para compreender melhor a formação de nuvens sobre a Europa, em um projeto de pesquisa (CleanCloud) subsidiado pelo programa de financiamento de pesquisa e inovação da União Europeia.

Para fazer o registro Favre e os demais pesquisadores tiveram de esperar quase um mês para que as nuvens se formassem em condições de serem estudadas. "Tivemos algumas nuvens se formando em algum momento, mas bem no final do projeto", disse o autor da foto à Nature. "Então, fomos (ao topo do monte) antes do nascer do sol para capturar as nuvens. Ficamos o dia todo, voando o balão (meteorológico) o tempo todo."