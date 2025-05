Rua onde ladrões invadiram prédio em Higienópolis registra alta de roubos e furtos acima de 80%

A rua Dr. Gabriel dos Santos, no bairro Higienópolis, na região central da capital paulista, onde foi registrado um arrastão em um prédio residencial nessa terça-feira, 13, registra alta de 80,8% na criminalidade, de acordo com o Radar da Criminalidade, plataforma do Estadão que mapeia roubos e furtos na capital paulista, com base em dados da SSP.

Os dados apontam que foram contabilizados 47 crimes nas proximidades em março deste ano contra 26 no mesmo mês de 2024.

Na região de Santa Cecília, conforme a plataforma do Estadão, a criminalidade apresenta alta de 24%. O Distrito Policial onde o endereço está localizado registrou 319 crimes no mês de março de 2025. Em março do ano passado, foram 256 casos.