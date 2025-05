Após usuários sumirem da Cracolândia, governo estadual prevê nova ação no centro de SP

O governador em exercício também discorreu sobre a ausência de usuários de drogas nas ruas do centro, constatada nos últimos dias. "Não houve dispersão na madrugada de hoje (quarta-feira). O que há é sempre a abordagem, seja pelas forças de segurança ou pela saúde e pelo social. O uso de drogas no meio da rua, fazendo uso dos cachimbos para fumar crack, já foi uma realidade que era levada como normal dentro de uma cidade como São Paulo", afirmou. "A nossa gestão, desde o início, não considera esse tipo de atividade uma atividade normal. Você está passando para fazer suas compras, para fazer turismo na região central e se depara com grupos ou aquela concentração que era da Cracolândia fazendo uso de crack a céu aberto", concluiu.

Segundo Ramuth, nas últimas semanas houve "uma procura muito grande dos nossos equipamentos de saúde e da área social na região (central)". "A gente viu a ampliação da busca espontânea por cuidados e tratamentos", afirmou.

Ele afirmou ainda que a redução de usuários de drogas na Rua dos Protestantes resulta de um trabalho que começou há mais de dois anos, com programas de atendimento a quem usa drogas e de combate aos traficantes.

O governador em exercício citou ainda a Favela do Moinho, palco de uma intervenção da Polícia Militar nos últimos dias e que, segundo ele, era um ponto de distribuição de drogas. "As ações da favela do Moinho têm uma interconexão com os resultados que a gente vem colhendo na cena aberta de uso (como ele se refere à Cracolândia)", afirmou.