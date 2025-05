Bolsonaro critica presença de Janja na China: 'vexame atrás de vexame'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou nesta quarta-feira, 14, a presença da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, na China, onde acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em compromissos oficiais.

Segundo relatos de integrantes da comitiva ao G1, Janja teria causado desconforto ao mencionar o TikTok, rede social controlada por uma empresa chinesa, durante um jantar com o presidente Xi Jinping.

"O Brasil é um país grande, com uma economia relevante, e deve manter alinhamento com os Estados Unidos. Hoje em dia, até ele (Lula) se preocupa com o crescimento da China. A postura do Lula lá fora é constrangedora. A Janja dá declarações que sugerem censura. É só vexame atrás de vexame", declarou Bolsonaro em entrevista ao portal UOL.