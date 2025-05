Cidade de SP registra menor temperatura do ano nesta quinta; veja como ficam os próximos dias

Em Campos do Jordão, foi registrado 5,8°C - também o menor valor até agora na região.

"Nas regiões litorâneas, por causa de ventos úmidos do oceano, o dia iniciou com nebulosidade variável e com nevoeiros isolados. No decorrer do dia, a condição de estabilidade permanecerá na maior parte do Estado e as temperaturas se elevam até o início da tarde e voltarão a cair à noite", disse o órgão estadual.

O tempo seco vai garantir mais um dia sem previsão de chuva para a capital e região metropolitana, conforme destacou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Segundo a Defesa Civil estadual, no litoral sul, a umidade do oceano poderá provocar chuva fraca ao longo do dia.

Veja a previsão para os próximos dias, de acordo com a Meteoblue:

- Quinta-feira: entre 13ºC e 22ºC;