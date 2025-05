Estado de SP terá veranico nos próximos dias, aponta previsão

O interior paulista vai vivenciar a mesma variação de temperatura, com calor mais intenso na região oeste do estado. Na sexta-feira, 16, o Climatempo prevê máximas de 30°C em Ibirá, Terra Roxa e Pitangueiras e de 29°C em Votuporanga e Sertãozinho. No sábado, 17, Araçatuba, Pitangueiras e Ibirá devem registrar 30°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê calor acima dos 30°C nos próximos dias também em outras regiões do País, como no norte da Região Nordeste, em trechos da Região Norte, na Região Centro-Oeste e no norte do Paraná.