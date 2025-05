Prefeitura investiga se usuários de drogas da Cracolândia foram levados para Guarulhos

A prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, decidiu investigar as denúncias de que dependentes químicos da Cracolândia, na região central da capital, teriam sido levados para bairros da cidade.

"Em função da complexidade do suposto caso, a prefeitura mobilizou as secretarias de Segurança Pública, com apoio dos agentes da GCM, e de Desenvolvimento e Assistência Social para averiguarem a situação e, se for confirmada, tomarem as medidas cabíveis", diz trecho da nota enviada ao Estadão.

Uma das denúncias foi divulgada nas redes sociais do padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo da Rua, da Arquidiocese de São Paulo, e conhecido por seu trabalho com a população em situação de rua.