Irritado com vazamento, Lula diz ter pedido ajuda a Xi Jinping com TikTok

No último dia de sua viagem oficial à China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dividiu seu mal-estar com o vazamento de uma pergunta feita pela primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, durante reunião com ele próprio e com o líder chinês, Xi Jinping, nesta terça-feira, 13. Em entrevista coletiva à imprensa, Lula disse ter sido ele a pedir ajuda ao líder chinês, para o que chamou de "questões digitais". Segundo o presidente, o pedido foi para que fosse enviada ao Brasil "uma pessoa de confiança" para discutir principalmente o TikTok.

Lula demonstrou irritação ao responder a perguntas de jornalistas sobre o assunto, e defendeu Janja. "Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança para a gente discutir a questão digital - sobretudo o TikTok", declarou o presidente. "E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e as crianças. Foi só isso."

Ainda segundo o presidente brasileiro, a resposta de Xi Jinping foi a de que o Brasil tem o direito e o poder de fazer a regulamentação das redes sociais e até banir a plataforma do País. De acordo com Lula, foi uma resposta "óbvia".