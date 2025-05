Justiça bloqueia R$ 50 milhões de Crivella por improbidade na pandemia de covid-19

A Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de até R$ 50,5 milhões em bens do ex-prefeito da capital fluminense Marcelo Crivella (Republicanos) por improbidade administrativa e atos lesivos à administração por contratos firmados durante a pandemia de covid-19.

A decisão liminar foi concedida na segunda-feira, 12, a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

O MPRJ argumenta que contratos firmados entre a prefeitura do Rio durante a gestão de Crivella com a empresa China Meheco foram direcionados por meio de licitação e por dispensa do processo público. Segundo o Ministério Público, os dano aos cofres públicos, conforme auditorias do Tribunal de Contas do Município (TCM-RJ), chegou a R$ 68 milhões com a compra de equipamentos médicos acima da demanda da rede municipal de saúde, prejuízos com variação cambial e sobrepreço em aquisições emergenciais.