Lula vai ao Uruguai com Boulos e Macêdo em meio a possível troca na Secretaria-Geral

Além de Boulos e Macêdo, fazem parte da comitiva presidencial o presidente do PT e senador Humberto Costa (PT-PE), a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.

Márcio Macêdo é citado, há meses, como um dos nomes que seriam envolvidos em uma possível reforma ministerial que Lula pretendia fazer. A reforma acabou sendo feita a conta-gotas e Macêdo manteve-se no cargo até o momento. Porém, nas últimas semanas, o nome de Guilherme Boulos ganhou força para assumir a pasta.

Pessoas que estiveram com o deputado nos últimos dias disseram ao Estadão/Broadcast, em caráter reservado, que sentiram na conduta de Boulos alguns sinais de que ele deve ser nomeado ministro da Secretaria Geral nos próximos dias.

Como mostrou a reportagem, Lula não está consultando a cúpula do PT sobre a troca na Secretaria-Geral, mesmo Macêdo sendo uma liderança do partido em Sergipe. Até mesmo aliados próximos do presidente, como o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), têm se mantido afastados do núcleo duro que participa das discussões sobre as mudanças na Esplanada.

Boulos indicou abrir mão de uma candidatura à reeleição na Câmara para assumir o ministério, como mostrou o Estadão.

O Estadão/Broadcast apurou que a sigla acredita que vai conseguir encontrar nomes que substituirão o parlamentar, que foi o mais votado em São Paulo, em 2022, para serem novos puxadores de votos.