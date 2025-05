'Matar meio mundo', 'prender Moraes': as conversas de policial federal sobre o plano de golpe

Em conversas no WhatsApp, o policial confessou fazer parte de uma "equipe de operações especiais" armada com "poder de fogo elevado" que, segundo ele, estava pronta para "empurrar quem viesse à frente" e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Esperávamos só o ok do presidente, uma canetada, pra gente agir. Só que o presidente deu para trás porque na véspera que a gente ia agir o presidente foi traído dentro do Exército", afirma Wladimir em um dos diálogos.

"Não ia ter posse cara, nós não íamos deixar. Mas aconteceu. E Bolsonaro falou um pulso para dizer: não tenho general, tenho coronel, vamos com os coronéis, porque a tropa toda queria, toda, 100%, só os generais que não deixaram."

As conversas ocorreram entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023.

Em outro diálogo, o agente afirma que "estava tudo planejado" para o golpe, mas que Bolsonaro "deu para trás" no "último minuto". "Parece que vai jogar a toalha."

O policial federal afirma ainda que a cabeça de Moraes deveria ter sido "cortada" em 2020, quando o ministro anulou a nomeação do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) para dirigir a Polícia Federal.