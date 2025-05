Parece que tem gente torcendo para Cracolândia não acabar, diz secretário sobre fluxo reduzido

"Nós não estamos aqui comemorando, não há comemoração, sabemos que é um enorme desafio, isso é uma verdadeira guerra, mas é uma batalha que a prefeitura e o governo do Estado estão vencendo diariamente", afirma o secretário.

Segundo Morando, dados da gestão municipal apontam que de sábado, 10, até agora, quase 200 usuários de drogas procuraram pelas clínicas terapêuticas do município para ter tratamento médico.

O secretário aponta também que as ações do município e do governo na Favela do Moinho refletem na saída de usuários - dentre elas, o uso de cães da GCM na região.

"Desde a semana passada, todas as forças de segurança tomaram a Favela do Moinho. Literalmente, foi tomada para poder oferecer condições de moradias mais dignas e um profundo programa habitacional da Prefeitura de São Paulo junto com o Governo do Estado. Quando todas as forças de segurança tomaram a comunidade, os traficantes que ali permaneciam foram embora. Com a saída deles da Favela do Moinho, a droga ficou muito mais longe da Rua dos Protestantes", justificou o secretário.

"No sábado, 10, nós também passamos a utilizar os cães da GCM naquela região, o que realmente inibe a entrada de drogas. Às vezes, o sujeito entra com o crack dentro da roupa íntima, mas com o cão não tem jeito, o cachorro vai identificar a droga onde quer que ela esteja."

Ainda de acordo com o secretário, a prefeitura alega ter observado concentração de dependentes químicos apenas na Praça Marechal Deodoro, nas proximidades da estação de Metrô.