Perdizes tem relatos de infestação de escorpião: 'pensei que ia morrer', diz morador picado

Zona oeste, norte e centro também registram casos

A reportagem também ouviu relatos da presença de escorpiões na Vila Leopoldina e Vila Romana, na zona oeste, Santa Cecília no centro, no Jaraguá, na zona norte.

"Um dia, ao sair de casa pra trabalhar, me deparei com um pessoal da Prefeitura, que me alertou da presença de escorpião na região", disse a economista Daniela Donato, moradora do bairro Vila Romana. Por uma questão de sigilo, ela não quis identificar o nome da via. O caso aconteceu em dezembro do ano passado.

Ela contou que uma vizinha, que costuma deixar o carro parado na rua, chamou os técnicos porque tinha encontrado um dos animais no para-brisa do veículo. "Eles fizeram uma varredura, mas disseram não ter encontrado nada", afirmou. "Mas passaram algumas orientações para deixar os ralos de casa sempre tampados porque os escorpiões menores conseguem passar pelas frestas".

Andressa Zanini disse que no prédio onde mora, na Santa Cecília, também foi localizado um escorpião no corredor do edifício. "Uma pessoa encontrou e nos mandou uma foto. No dia seguinte, nós dedetizamos."

Daianny Marotta é síndica de dois conjuntos habitacionais no Jaraguá, na zona norte. Ela afirma que, no começo deste ano, sofreu com o problema.