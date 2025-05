Por que padres orientais podem ser casados e os do Ocidente são proibidos?

O diácono permanente pode ser casado desde que seja ordenado mais de cinco anos depois do casamento, que a esposa autorize, por escrito, o marido a assumir esse posto e que o casal mantenha uma rotina condizente com os valores cristãos. Se o diácono ficar viúvo, não pode se casar novamente.

A Bíblia não proíbe o casamento, mas não o recomenda a quem pretende se tornar líder religioso. "O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido", escreveu o apóstolo Paulo nas cartas aos Coríntios (1 Coríntios 7:32-35).

Para o cristianismo, o padre representa Jesus Cristo, que era casto e solteiro. Ao permanecer assim, os padres ficam mais próximos de sua figura modelo. Mas o celibato só se tornou obrigatório a partir do Concílio de Latrão, em 1123.

Além da Igreja Católica Romana, existem 23 denominações de Igrejas Católicas com ritos orientais, como a Igreja Maronita, a Igreja Católica Siríaca, a Igreja Greco-Católica Melquita e a Igreja Católica Caldeia, que concentram seus fiéis em países como Índia, Ucrânia, Líbano e Síria.

Em 21 dessas 23 Igrejas, os padres podem ser casados —as únicas exceções são as duas igrejas católicas indianas, Siro-Malabar e Siro-Malancar.

Nessas 21, a regra é a mesma dos diáconos da Igreja Católica Romana: o homem casado pode ser ordenado padre, mas o padre não pode se casar. Assim, se um homem solteiro for ordenado padre, não pode mais se casar. E, se o padre (ordenado após o casamento) ficar viúvo, não pode se casar novamente.