Prefeitura de SP diz ter mapeado 32 ruas com usuários de drogas no centro

Nunes e seu secretário da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, afirmaram que não há mais cenas abertas de uso de drogas na cidade.

De acordo com a Prefeitura, uma cena aberta de uso de drogas possui dois critérios definidos cientificamente: ter pelo menos um grupo de 15 pessoas consumindo entorpecentes e pelo período de uma semana.

A maior concentração de usuários, que formava o chamado "fluxo" da Cracolândia na esquina da rua dos Gusmões com rua dos Protestantes, se esvaziou nos últimos dias.

Até a semana passada, moradores estimam que cerca de 200 dependentes químicos se amontoavam na Rua dos Protestantes, quase no encontro com a Rua General Couto de Magalhães. O fluxo se estabeleceu por ali no fim de 2023, com mudanças pontuais para outros endereços, como no trecho da Rua Mauá rente à Estação da Luz.

A partir do esvaziamento, identificado por moradores e comerciantes desde o último sábado, os usuários se espalharam ainda mais pela região central.

O que se sabe sobre sumiço de usuários de droga

De acordo com o poder municipal, as equipes de saúde e assistência social abordaram 109 usuários de drogas e dependentes químicos na região central que ainda circulam pelas ruas da cidade. "O problema ainda não está totalmente solucionado, mas avançamos bastante", afirmou o prefeito Ricardo Nunes.