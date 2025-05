Secretário do TO cai após pedir tratamento especial a sobrinho preso do governador

Wanderlei Barbosa (Republicanos), governador do Tocantins Imagem: Secom TO

Em ofício ao STF, no mês passado, o então secretário pediu autorização do ministro Cristiano Zanin para transferir o advogado alegando que a presença dele no presídio comum gerava risco de motins, "com possíveis consequências para sua própria segurança e resvalando no desequilíbrio da ordem e integridade dentro do sistema prisional". A iniciativa não surtiu efeitos. O pedido foi rejeitado pelo ministro.

O sobrinho do governador foi preso depois que a Polícia Federal teve acesso a uma conversa em que ele afirma que vazou um inquérito sigiloso ao tio. Wanderlei Barbosa nega ter recebido informações privilegiadas.

Em diálogo com o desembargador Helvécio de Brito Maia Oliveira, do Tribunal de Justiça do Tocantins, em junho de 2024, o advogado afirma que teve acesso ao inquérito nº 1650, autuado no Superior Tribunal de Justiça um ano antes, por meio de "pessoas que têm ligações fortíssimas no STJ".

A investigação, segundo Thiago, teria relação com contratos para a compra de cestas básicas e envolveria o acordo de colaboração premiada de um dos fornecedores do governo do Tocantins. Thiago afirma que foi a Brasília para conseguir uma cópia da investigação e que compartilhou o material com o governador para "ajudar" e "tomar alguma providência se for necessária".

"Eu estive em Brasília, eu fui exclusivamente pra ver esse inquérito. No que eu vi esse inquérito, consegui o acesso a ele, voltei, mostrei pra tio Wanderlei. Falei: 'Tio Wanderlei, deixa eu te explicar um negócio, quando a gente fala as coisas para o senhor, quando a gente tá mostrando as coisas pra o senhor, a gente tem é o interesse de ajudar, não é de passar nenhum medo, é pra tomar alguma providência se for necessária'."