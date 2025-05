STJ decide que MP e polícias não podem pedir informações ao Coaf; STF deve revisitar o tema

A tese fixada pela 3ª Seção do STJ é a seguinte: "A solicitação direta de relatórios de inteligência financeira pelo Ministério Público ao Coaf sem autorização judicial é inviável. O Tema 990 da Repercussão Geral não autoriza a requisição direta de dados financeiros por órgãos de persecução penal sem autorização judicial".

Em 2024, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal obrigou o STJ a derrubar uma decisão tomada com base no entendimento agora firmado pela Terceira Seção. A decisão em questão havia sido tomada pelo ministro Antonio Saldanha. Nesta quarta, ele afirmou que, na ocasião, cumpriu a ordem "simplesmente por uma questão hierárquica, apesar de não estar consolidado o entendimento do Supremo".

Os ministros Og Fernandes, Rogério Schietti e Ribeiro Dantas ficaram vencidos. Eles argumentaram que, por se tratar de um tema que teve a repercussão geral reconhecida no STF e que já vinha sendo analisado pelo Supremo, o Superior Tribunal de Justiça deveria aguardar uma orientação clara. Também argumentaram que o caso poderia ser levado pelas partes direto ao STF.

Og Fernandes pediu "cautela e distinção", "sob pena de se comprometer a desejável harmonia da jurisprudência dos tribunais superiores", e alertou para o risco de o STJ potencializar interpretações divergentes nas instâncias inferiores.

"A apreciação, pelo STJ, de questões expressamente reputadas constitucionais pelo STF, especialmente em temas de repercussão geral, deve ser encarada de forma estritamente residual e restrita, sob pena de se colocar em risco a necessária unidade do sistema jurídico e a higidez do sistema de precedentes vinculantes."

O tema gera controvérsia porque, de um lado, advogados defendem que a supervisão judicial reduz a chance de investigações abusivas.