Aluno afirma ter sofrido racismo de seguranças da PUC-Campinas

Um estudante da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), no interior de São Paulo, afirma ter sofrido racismo e perseguição por parte de seguranças da universidade, dentro do Câmpus I da instituição, na noite da última quarta-feira, 14. Gabriel Domiciano, aluno de 26 anos do quarto ano do curso de Relações Públicas, usou as redes sociais para relatar o episódio, o qual afirma tê-lo deixado "indignado", "envergonhado" e constrangido".

Procurada, a PUC-Campinas não havia dado retorno até a publicação da reportagem.

O jovem, que estuda no período noturno, conta que chegou na universidade por volta das 21h, já para o segundo período - ele não tinha aula no primeiro. Ao caminhar pelo bolsão do estacionamento, ele notou que estava sendo seguido por um segurança a pé e também por veículo da ronda da instituição. Apesar de ficar incomodado, ele tentou relevar e foi ao banheiro. Na saída do toalete, dois seguranças o abordaram.