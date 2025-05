Animal típico da Antártida faz aparição inédita em Santa Catarina

Uma foca-caranguejeira (Lobodon carcinophagus), de aparição rara no Brasil, foi encontrada na segunda-feira, 12, deitada nas areias do litoral de Santa Catarina.

Ainda em território brasileiro, ela se encontra em uma região que abrange as praias de Molhes da Barra, em Laguna, e do Luz, em Imbituba, na parte sul do Estado. Essa área costeira é monitorada pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), que localizou o animal.

De acordo com uma nota do Laboratório de Zoologia da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), que também auxilia nos cuidados e no monitoramento do mamífero, as focas-caranguejeiras são típicas da região subantártida e antártida.