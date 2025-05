Argentina suspende parte das importações de produtos avícolas do Brasil

São Paulo, 16 - A Argentina suspendeu preventivamente as importações de produtos e subprodutos de origem avícola do Brasil que dependem da comprovação de que o país está livre da gripe aviária de alta patogenicidade (IAAP). Essa certificação sanitária é um documento exigido em acordos comerciais que atesta que o país exportador não tem registros da doença em seu território. Como o Brasil confirmou nesta sexta-feira, 16, um foco da IAAP em uma granja comercial, a Argentina decidiu interromper temporariamente a entrada desses produtos, até que a situação esteja sob controle.A decisão foi anunciada nesta sexta-feira pelo Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar (Senasa), após a confirmação de um foco da doença em uma granja comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul.Apesar da suspensão, o governo argentino manteve autorizada a entrada de aves de um dia e ovos férteis, desde que os compartimentos de origem estejam oficialmente reconhecidos como livres da enfermidade pelo próprio Senasa.Esse é o primeiro caso da doença registrado no sistema comercial avícola do Brasil. O foco foi detectado a cerca de 620 quilômetros da fronteira com a Argentina. Segundo o Ministério da Agricultura brasileiro, foram adotadas medidas de contenção e erradicação do vírus.Como resposta adicional, o Senasa também recomendou que os produtores argentinos reforcem as medidas de biosseguridade nas granjas, incluindo a instalação de telas contra aves silvestres, eliminação de áreas com água estagnada, reforço na limpeza de locais com acúmulo de fezes e controle rigoroso no manejo sanitário.