Crianças poderão brincar gratuitamente com bebês reborn em Sorocaba

Surfando na onda do bebê reborn, o prefeito tiktoker de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos) lançou o programa "Brincando com o Bebê Reborn" que vai permitir a crianças da cidade o acesso gratuito ao brinquedo. Mas é só para brincar e não para levar para casa: cada criança vai poder ficar com bebê durante 20 minutos. Inicialmente serão disponibilizadas 25 bonecas, doadas por uma empresa da cidade.

O bebê reborn é uma boneca realística que imita recém-nascidos reais e se tornou popular em todo o mundo. Os modelos mais caros chegam a custar R$ 9,5 mil. Manga usou sua conta no Instagram, onde tem 3,2 milhões de seguidores, para anunciar o programa. "Você que tem um filho, uma filha e tem um sonho de brincar com o bebê reborn. Vai poder andar com ele pelo parque durante 20 minutos, vai poder trocar a fraldinha..."

Ao Estadão, o prefeito disse que o foco são as crianças carentes. "Há uma febre dessa boneca em todo o mundo, mas não é um brinquedo acessível. O preço médio é de R$ 2 mil, então ganhamos as 25 bonecas e decidimos criar o projeto principalmente para as crianças que não podem ter acesso ao boneco reborn", diz.