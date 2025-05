Fávaro anuncia suspensão de exportação de frango do RS cumprindo protocolo

São Paulo, 16 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou nesta sexta-feira, 16, a suspensão das exportações de carne de frango do Rio Grande do Sul, após a confirmação de um caso de influenza aviária em uma granja comercial na cidade de Montenegro. A medida segue os protocolos sanitários internacionais, segundo o ministro. "Suspendemos exportações de frango do Rio Grande do Sul cumprindo o protocolo", afirmou, em entrevista à CNN Brasil.Apesar da suspensão temporária, Fávaro destacou que os embarques anteriores seguem válidos: "Não há prejuízo comercial para carne de frango que foi produzida e exportada até ontem." O ministro disse ainda que o governo trabalha para reverter a situação o quanto antes: "Esperamos restabelecer a normalidade antes dos 60 dias previstos no protocolo de autosuspensão."Esta é a primeira ocorrência de gripe aviária em granja comercial no Brasil, desde que os primeiros casos em aves silvestres foram registrados em 2023. A confirmação acendeu um alerta nas autoridades sanitárias e levou à adoção imediata de um conjunto de medidas para conter o avanço da doença.