Gripe aviária em granja brasileira: quais os riscos para a saúde?

O Brasil registrou, pela primeira vez, a circulação do vírus da gripe aviária em uma granja comercial. A confirmação foi divulgada pelo Ministério da Agricultura na quinta-feira, 15, após a detecção do vírus em uma granja especializada na produção de ovos férteis (matrizeiro) em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Desde 2006, o vírus da gripe aviária circula principalmente em países da Ásia, Europa e América do Norte. Em resposta ao caso, o governo decretou estado de emergência zoossanitária em Montenegro por 60 dias, com restrições em um raio de 10 km ao redor da granja afetada. Uma medida semelhante, válida para todo o território nacional, já estava em vigor desde abril, devido à circulação do vírus em aves silvestres.

Apesar da preocupação natural, a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Isabella Ballalai, afirma que a situação não é motivo para pânico. "A confirmação do vírus não indica uma situação fora de controle. Pelo contrário, mostra que a vigilância sanitária está funcionando e conseguiu identificar o problema rapidamente."