Gripe aviária: foco em ave silvestre no RS é confirmado; total no País vai a 168

Brasília, 16 - O Ministério da Agricultura informou, em atualização na plataforma oficial, que um novo foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP, vírus H5N1) em ave silvestre foi detectado no Brasil. O novo caso foi detectado em aves silvestres da espécie cisne-de-pescoço-preto (Cygnus melancoryphus) em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Mais cedo, a Secretaria da Agricultura informou que havia casos suspeitos da doença em aves silvestres sendo investigados no Zoológico de Sapucaia do Sul, Região Metropolitana de Porto Alegre, após morte de aves. Os casos agora foram confirmados como positivos para gripe aviária.No total, há 164 casos da doença em animais silvestres no País (sendo 160 em aves silvestres e 4 em leões-marinhos), 3 focos em produção de subsistência, de criação doméstica, e 1 em produção comercial, somando 168 ao todo no País. De acordo com a pasta, há uma investigação em andamento, com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo, conforme dados da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura.O primeiro foco de gripe aviária em granja comercial no País foi confirmado mais cedo pelo Ministério da Agricultura. O caso em granja comercial foi confirmado na noite de ontem em um matrizeiro (granja de produção de ovos férteis) de aves comerciais em Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, segundo o ministério. As medidas de contenção e erradicação do foco previstas no Plano Nacional de Contingência estão em curso, de acordo com a pasta.