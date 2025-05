Lula teve reuniões com ministros e auxiliares no Alvorada nesta sexta-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teve reunião com ministros nesta sexta-feira, 16, no Palácio da Alvorada. No primeiro dia no Brasil, depois de uma maratona de viagens por Rússia, China e Uruguai, o presidente teve agendas oficiais apenas pela manhã.

Às 10 horas da manhã, Lula se reuniu com o chefe do Gabinete Pessoal da Presidência, Marco Aurélio Marcola, e o chefe do Gabinete Adjunto de Agenda da Presidência, Oswaldo Malatesta.

Já às 10h30, o presidente se encontrou com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.