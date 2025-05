Ministério declara emergência zoossanitária em Montenegro

Brasília, 16 - O Ministério da Agricultura declarou emergência zoossanitária no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, por 60 dias em virtude da detecção de um caso de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade, ou IAAP) em granja comercial no município. É o primeiro caso no Brasil de gripe aviária no sistema comercial, confirmado mais cedo pelo ministério.A emergência zoosanitária no município foi publicada em portaria do ministério no Diário Oficial da União (DOU). O estado sanitário é válido para um raio de 10 km ao redor do foco detectado da doença. Outra portaria do ministério, de 4 de abril, estabelece o estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional por 180 dias em virtude da detecção do vírus em aves silvestres.O caso em granja comercial foi confirmado na quinta-feira, 15, em um matrizeiro (granja de produção de ovos férteis) de aves comerciais em Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, segundo a pasta. "Esse é o primeiro foco de IAAP detectado em sistema de avicultura comercial no Brasil. Desde 2006, ocorre a circulação do vírus, principalmente na Ásia, África e no norte da Europa", disse a pasta.Em nota oficial, o ministério esclareceu que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves e ovos. De acordo com o ministério, as medidas de contenção e erradicação do foco previstas no Plano Nacional de Contingência já foram iniciadas.O Brasil vem registrando casos de gripe aviária em aves silvestres e domésticas (granjas de fundo de quintal) desde 2023, mas até o momento o sistema comercial não tinha sido afetado. Segundo a plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves do Ministério da Agricultura, há 166 focos, dos quais 163 em aves silvestres e três produção de subsistência (caseira), confirmados até o momento. Há outros três focos sendo investigados.