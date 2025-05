Nomeação de líder do alto escalão do PDT não vai reaproximar sigla do governo Lula

A nomeação do ex-deputado federal Nelton Friedrich, integrante do alto escalão do PDT, para assumir uma diretoria no Ministério da Integração Regional, não vai resultar em uma reaproximação do partido com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo lideranças da sigla ouvidas pelo Estadão/Broadcast, a escolha de Friedrich foi técnica.

Nesta terça-feira, 13, a Casa Civil da Presidência nomeou Friedrich para chefiar o Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas e Planejamento em Segurança Hídrica do Ministério de Integração Regional. A pasta é chefiada por Waldez Góes que, mesmo filiado ao PDT, está na cota de ministros indicados pelo União Brasil por ser aliado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

O Estadão/Broadcast procurou o Ministério de Integração Regional e a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, mas não obteve retorno.