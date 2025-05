O que é um bebê reborn? Entenda polêmica que tem crescido nas redes sociais

Um bebê reborn é uma boneca hiper-realista feita artesanalmente. De acordo com Daniela, o modelo existe desde o começo dos anos 2000, mas tem sido aprimorado com novos materiais há cerca de três anos para, cada vez mais, se parecerem com bebês reais.

Esse tipo de boneca pode custar entre R$ 750 e R$ 9,5 mil, a depender do material e da complexidade de produção. As mais caras são as feita de silicone sólido, material mais parecido com a pele de recém-nascido.

Algumas têm até dispositivos que imitam batimentos cardíacos e/ou que permitem que o bebê receba mamadeira e "urine", por meio de um cano interno.

Os modelos mais básicos, feitos de vinil- material massivamente usado na fabricação de bonecas "normais", mais rígidas -, são os mais em conta, com valores que partem de R$ 750. "Essas são as mais compradas para crianças, até porque os modelos de silicone são sensíveis e demandam cuidado", diz a empresária.

As bonecas podem ter diferentes características: cor de pele, dos olhos e até reproduzindo sinais físicos da síndrome de down. São utilizadas referências de bebês reais e, no caso dos modelos de silicone, desenhadas camada por camada, até formar cada dobrinha, unha e detalhe.

Os cabelos, de pelo de cordeiro, são fixados fio a fio. Algumas bonecas acompanham ainda um cordão umbilical, também feito de silicone. Tudo pode ser personalizado.