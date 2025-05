Opas notifica São Paulo sobre caso de sarampo

De acordo com uma análise da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), foram registrados 127.350 casos de sarampo na Europa e na Ásia Central em 2024, o dobro do reportado em 2023 e o maior número desde 1997.

Nos Estados Unidos, já são 1024 casos confirmados, 96% deles envolvendo indivíduos não vacinados, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). A doença causou a morte de três pessoas.

Para especialistas ouvidos pelo Estadão, a situação nesses locais serve de alerta para o Brasil e outros países: a população deve se vacinar.