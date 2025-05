Papa Leão XIV afirma que família se baseia na 'união estável entre homem e mulher'

O papa Leão XIV afirmou nesta sexta-feira, 16, que a família é fundamentada na "união estável entre um homem e uma mulher" e que os (bebês) não nascidos e idosos possuem dignidade como criaturas de Deus. As falas são um aceno à ala conservadora na defesa do casamento heterossexual e no reforço do posicionamento da Igreja Católica contra o aborto.

Robert Prevost, o primeiro papa norte-americano, também pediu a revitalização da diplomacia multilateral e a promoção do diálogo entre religiões na busca pela paz, em seu primeiro encontro com o corpo diplomático do Vaticano.

A audiência foi privada, mas o Vaticano divulgou o texto de Leão XIV.