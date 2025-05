Por indícios de sobrepreço, TCU suspende licitação no Ministério da Cultura

A área técnica comparou uma licitação realizada pela Corte de Contas em 2022 com os padrões adotados pela pasta chefiada pela ministra Margareth Menezes e constatou que, caso fossem aplicados os mesmos parâmetros utilizados pelo MinC, o valor de referência da contratação do TCU saltaria de R$ 5,2 milhões para R$ 39,7 milhões. Essa diferença representa um aumento superior a sete vezes e meia no valor do contrato.

Ao analisar item por item a licitação, os auditores notaram que serviços exigidos pelo Ministério da Cultura, como o de acesso remoto e o de acesso seguro interno/externo poderiam ter sobrepreços, respectivamente, de 1.033% e 2.419%.

Desclassificação

Os técnicos que se debruçaram sobre o caso ainda apontaram possível irregularidade na desclassificação da empresa que apresentou a melhor oferta na fase de lances.

A somatória dessas decisões do MinC, segundo o TCU, resultou em uma contratação R$ 5,2 milhões mais cara do que a ofertada pela empresa desclassificada, o que representa uma diferença de 203%.

Os auditores comunicaram as inconsistências à pasta da Cultura, que, à revelia dos argumentos, decidiu prosseguir com a licitação, cuja primeira sessão foi realizada em março deste ano. Um dia após a abertura, a Assessoria Especial de Controle Interno do ministério recomendou a paralisação do pregão até que o TCU finalizasse as diligências e se manifestasse definitivamente sobre o processo.