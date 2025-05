Prefeitura mapeia 32 ruas com usuários de drogas no centro de SP

"Não me causa surpresa a diminuição dos usuários naquele fluxo da Rua dos Protestantes, em todo o entorno. O que não pode ter é uma torcida do contra. Parece que tem gente que torce para a Cracolândia não acabar", disse o secretário.

Nunes e o titular da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, afirmaram que não há mais cenas abertas de uso na cidade. De acordo com a Prefeitura, uma cena aberta de uso de drogas possui dois critérios definidos cientificamente: ter um grupo de pelo menos 15 pessoas consumindo entorpecentes e pelo período de uma semana.

Até a semana passada, moradores estimam que cerca de 200 dependentes químicos se amontoavam na Rua dos Protestantes, quase no encontro com a Rua General Couto de Magalhães. O fluxo se estabeleceu por ali no fim de 2023, com mudanças pontuais para outros endereços, como no trecho da Rua Mauá rente à Estação da Luz.

De acordo com o poder municipal, as equipes de saúde e assistência social abordaram 109 usuários de drogas e dependentes químicos na região central. "O problema ainda não está totalmente solucionado, mas avançamos", disse Nunes.

Moinho

Orlando Morando atribuiu o esvaziamento da Cracolândia às ações na Favela do Moinho, à procura de usuários por tratamento médico e à intensificação da ação das forças de segurança. "Isso é uma verdadeira guerra, mas é uma batalha que a Prefeitura e o governo do Estado estão vencendo diariamente", afirmou.