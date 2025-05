PT divulga campanha 'Verdade sobre o INSS' e atribui irregularidades ao governo Bolsonaro

O escândalo provocou a demissão de Alessandro Stefanutto da presidência do órgão e também de Carlos Lupi da chefia do Ministério da Previdência Social.

O caso motivou a publicação de vídeos tanto de governistas quanto da oposição. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) responsabilizou o governo Lula pela fraude no INSS, repetindo o modelo de vídeo viral sobre o Pix.

Já o deputado André Janones (Avante-MG), em um vídeo com estética semelhante, defendeu o atual governo e atribuiu a fraude ao governo Bolsonaro.

O jogo de empurra sobre as fraudes teve seu episódio mais recente com uma discussão acalorada entre o novo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, e o senador Sérgio Moro (União-PR), durante sessão na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado.

Wolney Queiroz atribuiu a responsabilidade do caso ao governo de Jair Bolsonaro, enquanto Sérgio Moro apontou a demora do governo Lula para solucionar o tema após tomar conhecimento sobre os descontos indevidos.

Relembre o caso