Rio pode ter 'dia da Cegonha Reborn' após aprovação de projeto de lei

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou em 8 de maio um projeto de lei para a criação do "Dia da Cegonha Reborn", com o intuito de reconhecer o trabalho das artesãs que criam as bonecas hiper-realistas que têm se popularizado entre adultos e gerado polêmica nas redes sociais (leia mais abaixo). O PL aguarda agora revisão do prefeito Eduardo Paes (PSD), que pode sancionar ou não a nova lei.

De acordo com o relator do projeto, vereador Vitor Huro (MDB), a justificativa para a criação da data comemorativa é que "o nascimento de um bebê é um momento singular na vida de uma mulher, e não é diferente para as mamães reborn, porém, os seus filhos são enviados por cegonhas, sendo esse o nome conferido às artesãs que customizam bonecas para se parecerem com bebês reais".

O texto de justificativa ressalta ainda a importância dessas bonecas para pessoas que perderam um filho. "Tem sido utilizada em diversos países como forma de lembrança de um filho pequeno ou de um bebê que não sobreviveu, e ainda, tem contribuído para transformar os adultos colecionadores em mamães e papais, que passam a adotar essas experiências em suas vidas reais."