Assaltantes arrancam idoso de carro durante roubo na zona sul de SP

Um idoso de 65 anos foi arrancado do próprio carro por assaltantes que tentaram roubar o veículo, em São Paulo, na tarde de quinta-feira, 15. Os criminosos não conseguiram fazer o carro se movimentar e acabaram fugindo a pé, levando a carteira e o celular da vítima.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a vítima estava dentro do carro, parado na avenida Itaboraí, na Saúde (zona sul), por volta das 14h, quando dois homens armados se aproximaram e anunciaram o assalto. Eles abriram a porta e puxaram o idoso para fora do carro.

Depois de deixar a vítima no chão e recolher a carteira e o celular dela, a dupla entrou no carro e tentou fugir com o veículo. Mas, os assaltantes não conseguiram fazer o carro andar e, então, saíram e fugiram a pé. A cena foi gravada por uma testemunha e as imagens viralizaram nas redes sociais.