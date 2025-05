Avião com 200 kg de droga é interceptado pela FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que na quinta-feira, 15, interceptou uma aeronave com 200 quilos de skunk no Pará. Para a operação, foram utilizados dois caças A-29 Super Tucano. A ação foi coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais (Comae), em parceria com a Polícia Federal.

Após a interceptação, o avião, modelo Embraer EMB-810 Seneca III e matrícula PT-VSB, pousou nas proximidades da cidade de Altamira.

Os suspeitos atearam fogo na aeronave e fugiram do local, informou a FAB. A droga, cerca de 200 quilos de skunk, foi apreendida pela Polícia Federal, que ficará responsável pela investigação do caso. A identidade dos envolvidos e as circunstâncias do voo ainda estão sendo apuradas.