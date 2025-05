Casal de franceses e brasileiro morrem em acidente de carro na região dos Lençóis Maranhenses

Três pessoas morreram na manhã deste sábado, 17, em um acidente de carro na BR-402, na entrada de Humberto de Campos (MA), município localizado próximo ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, área turística do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre as vítimas estão um casal de franceses, um homem de 65 anos e uma mulher de 56, e um brasileiro, de 33 anos, que era proprietário e condutor do veículo.

Os três estavam a bordo de uma caminhonete, modelo Toyota Hilux (ano 2010). Informações preliminares indicam que o carro capotou após uma das rodas do veículo se soltar.